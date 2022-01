Treasuries: fino a tre rialzi dei tassi nel 2022. Rendimenti a due anni prezzano mosse Fed, salgono a record da marzo 2020

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2022 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Tassi sui Treasuries americani in rialzo, con quelli decennali che avanzano di oltre 7 punti base all'1,574%. I tassi dei Treasuries con scadenza a 30 anni avanzano di 6,5 punti base, all'1,954%. Il focus degli operatori è soprattutto sui tassi a più breve termine, che prezzano maggiormente le prossime mosse di politica monetaria della Fed.Occhio in particolare ai tassi dei bond Usa a due anni che, allo 0,796%, si posizionano sui valori più alti dal marzo del 2020, ovvero da quando in tutto il mondo è risuonato l'allarme della pandemia Covid-19.La spiegazione è nelle aspettative dei mercati e della stessa Fed sull'inizio di un ciclo di rialzi dei tassi a partire da quest'anno.Notevole il balzo dei tassi a due anni, se si considera che il minimo del 2021 era stato toccato attorno allo 0,105%.Dal dot plot della Fed di Jerome Powell pubblicato a dicembre, è emerso che la banca centrale americana prevede di alzare i tassi fino a tre volte nel corso del 2022, all'1%, dal range attuale compreso tra lo zero e lo 0,25%.I tassi dei Treasuries a cinque anni avanzano all'1,336%, al valore più alto dallo scorso novembre, quando erano saliti fino all'1,378%.