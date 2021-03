Treasuries Usa: tassi 10 anni ben sotto l'1,7%, pubblicati estratti discorso Powell (Fed) al Congresso

Laura Naka Antonelli 23 marzo 2021 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Tassi Treasuries in ribasso dopo le dichiarazioni che il presidente Jerome Powell proferirà nel corso della sua audizione al Congresso degli Stati Uniti. Oggi interverrà al Congresso anche la segretaria al Tesoro Janet Yellen.I tassi decennali Usa sono in calo all'1,629% circa, dopo essere schizzati la scorsa settimana all'1,75%; i tassi a 30 anni scendono al 2,344%, dopo essere balzati fin oltre il 2,5%, per la prima volta dal 2019, nelle sessioni precedenti.Dagli estratti del discorso, emergono le seguenti dichiarazioni di Powell: "la ripresa (dell'economia Usa) è andata avanti più velocemente di quanto atteso in generale e appare rafforzarsi. Questo è dovuto in modo significativo agli interventi senza precedenti di politica fiscale e monetaria...che hanno fornito un sostegno essenziale alle famiglie, alle imprese e alle comunità"."Ma - avvertirà Powell - la ripresa (dalla crisi Covid-19) è lontana dall'essere completa. Di conseguenza, la Fed continuerà a fornire all'economia il sostegno di cui necessita per tutto il tempo necessario".