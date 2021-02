Tonfo Tilray -50%, sell off anche su altri titoli cannabis. Confermato effetto trading selvaggio Reddit

Laura Naka Antonelli 12 febbraio 2021 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Il trading selvaggio degli iscritti a #wallstreetbets di Reddit è stato di nuovo confermato, stavolta con i titoli delle società attive nel settore della cannabis. Gli stessi che, due giorni fa, erano volati proprio grazie all'assist dei Redditors. E così le quotazioni di Tilray erano balzate di oltre +50% e il titolo Sundial aveva segnato un rally fino a +78%.Ieri la febbre Reddit si è spenta, e l'effetto è stato subito scontato dalle azioni, con Tilray che ha perso il 50% del suo valore; male anche Sundial, -19% circa, così come Aphria e Aurora Cannabis, crollate rispettivamente del 33% e del 23%; Cronos è capitolata del 23% nei suoi minimi intraday, mentre Canopy Growth è scivolata del 24%.Detto questo, Tilray rimane in rialzo del 421% su base annua e gli ETF sulla cannabis come Global X Cannabis, ETFMG Alternative Harvest, e Amplify Seymour Cannabis si stanno confermando i fondi ETF migliori dall'inizio dell'anno.I titoli delle società di cannabis rimangono sotto pressione nelle contrattazioni del premercato. Tuttavia l'outlook rimane positivo per le società del settore, principalmente canadesi.Con la nuova era americana targata Joe Biden, sono in molti che scommettono ormai sulla liberalizzazione della marijuana. Il matrimono tra Tilray e Aphria darà vita al colosso di cannabis più grande al mondo, in termini di fatturato.