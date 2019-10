Tesla vola di oltre il 15% a Wall Street dopo trimestrale

Daniela La Cava 24 ottobre 2019 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Rally di Tesla a Wall Street, con il titolo del big californiano che mette a segno un rialzo di oltre il 15% a 294,20 dollari. A innescare la corsa dell’azione i risultati del terzo trimestre migliori delle attese in termini di profitti. Su base adjusted, Tesla ha guadagnato 342 milioni, o 1,91 per azione, rispetto ai 3,02 per azione precedenti. Il fatturato è sceso a 6,30 miliardi dai 6,82 miliardi del terzo trimestre del 2018. Gli analisti intervistati da FactSet pronosticavano una perdita su base adjusted di 46 centesimi per azione.