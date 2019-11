Tesla, Musk annuncia fino a 200.000 preordini Cybertruck: titolo +5% a Wall Street

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2019 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Titolo Tesla in rialzo dopo il tweet di sabato con cui il fondatore Elon Musk ha annunciato che il suo pickup elettrico Cybertruck, svelato al mondo con una presentazione a dir poco disastrosa, ha ricevuto 187.000 "ordini" dai clienti.La presentazione del Cybertruck è stata un vero e proprio flop, visto che si è conclusa con il tanto decantato vetro rinforzato Armor Glass, utilizzato per i fienestrini del nuovo fiore all'occhiello di Elon Musk - venduto al prezzo di $39.900 - e descritto come infrangibile, andato praticamente a pezzi.Musk ha rincarato la dose e nella giornata di ieri, domenica, ha parlato di 200.000 preordini. Il titolo Tesla, che è salito fino a +5% nelle ultime battute, al momento sale di quasi il 4%.