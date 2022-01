Tesla: Goldman Sachs incorona il titolo tra le Top Pick del 2022, alza target price

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2022 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha nominato il titolo Tesla tra i suoi Top Pick del 2022, rivedendo al rialzo il target sul prezzo dell'azione.L'analista Mark Delaney della divisione di ricerca del colosso di Wall Street ha portato l'obiettivo sul prezzo a 1.200 dollari.Il titolo del produttore di EV fondato e gestito da Elon Musk per ora non beneficia del giudizio e scende in premercato di oltre l'1%, attorno a $1,014.