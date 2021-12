Tesla, Elon Musk vende altre azioni e medita di lasciare il lavoro per diventare influencer. Titolo giù a Wall Street

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2021 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Titolo Tesla sotto pressione, cede in premercato a Wall Street l'1% circa, dopo la notizia relativa all'ennesima decisione del ceo e fondatore Elon Musk di smobilizzare nuove azioni del colosso delle auto elettriche.Stando ai documenti depositati presso la Sec, Musk ha venduto altre 934.091 azioni Tesla, per un valore totale di $963,2 milioni. L'AD ha esercitato anche contratti di opzione per l'acquisto di 2,17 milioni di azioni Tesla.Il mese scorso, il fondatore di Tesla ha venduto un totale di $9,85 miliardi di azioni, inclusi i $6,9 miliardi smobilizzati nella settimana che si è conclusa il 10 novembre scorso, e altri $1,9 miliardi di azioni di cui si è liberato gli scorsi 15 e 16 novembre. Alcune azioni sono state vendute al fine di onorare obblighi fiscali legati all'esercizio delle stock option.Il calo del titolo Tesla -successivo alla caduta di ieri, pari a -6% - potrebbe essere stato provocato anche dall'ultimo tweet di Elon Musk in cui si legge - ma non si capisce, come al solito, se si tratti di uno scherzo o di una dichiarazione seria - che il ceo starebbe considerando l'opzione di lasciare le sue occupazioni per diventare "un influencer".