Tassi Treasuries Usa scivolano anche sotto 1,5% dopo prima inversione curva dal 2007

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2019 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Dopo la diffusione del dato relativo agli ordini dei beni durevoli degli Stati Uniti, i rendimenti dei Treasuries Usa rimangono sotto pressione.In particolare i tassi sui Treasuries a 10 anni scendono all'1,528%; quelli a 2 anni all'1,512%, quelli a 30 anni viaggiano al 2,019%.Da segnalare che nelle ultime ore i tassi decennali sono scesi anche al di sotto dell'1,5%. Lo scorso venerdì si è verificata ufficialmente l'inversione della curva dei rendimenti nei tratti a due e dieci anni (nel senso che i tassi a due anni sono saliti a un livello superiore rispetto a quelli a 10 anni).I tassi dei Treasuries a 10 anni, per la precisione, hanno chiuso in calo di 9 punti base all'1,523%, al valore di chiusura più basso dall'agosto del 2016. I tassi a due anni hanno chiuso invece a ubn livello superiore, all'1,528%.L'inversione della curva, che spesso viene considerata segnale anticipatore dell'avvento di una recessione, è avvenuta per la prima volta dal 2007.Nel mese di luglio, il dato relativo agli ordini dei beni durevoli è balzato del 2,1%, meglio del +0,9% atteso dal consensus. Da segnalare tuttavia che, escluso il settore dei trasporti, in particolare gli ordini di Boeing, il dato è sceso dello 0,4%, riportando la flessione peggiore dallo scorso marzo.523%, its lowest close since August 2016, contributing to a weekly decline of 1.7 basis points.