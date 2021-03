Tassi Treasuries Usa rialzano la testa in attesa dato inflazione

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2021 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Focus sul trend dei Treasuries a 10 anni, con i tassi che tornano a salire dopo il dietrofront di ieri, in attesa della pubblicazione del dato relativo all'inflazione Usa misurata dall'indice dei prezzi al consumo.I tassi decennali avanzano di 3,7 punti base all'1,563%, vicino ai massimi della giornata, dopo essere scesi di più di 5 punti base all'1,54% rispetto al balzo precedente all'1,62% nella sessione di lunedì, giorno in cui il Nasdaq era scivolato in fase di correzione.Alle 14.30 ora italiana sarà reso noto l'indice dei prezzi al consumo Usa di febbraio che, secondo gli analisti intervistati da Dow Jones, è salito dello 0,4% su base mensile e dell'1,7% su base annua. Nel mese di gennaio il dato era avanzato dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annua.