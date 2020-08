Tassi Treasuries Usa fanno dietrofront post Fed: rendimenti 10 anni in calo dopo record da metà giugno

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Il trend del mercato dei Treasuries sembra stabilizzarsi, con gli investitori che digeriscono le ultime news arrivate dalla Federal Reserve, e annunciate ieri dal numero uno Jerome Powell, nel dare il via al simposio di Jackson Hole.I rendimenti fanno dietrofront, dopo essere saliti scommettendo su un'inflazione Usa più alta nel lungo periodo. Con l'adozione dell'AIT (average inflation targeting), la Fed non punterà più a un tasso di inflazione pari al 2%, ma a una media del tasso di inflazione pari al 2% in un determinato arco temporale.Di conseguenza, la Fed si prepara a essere più tollerante verso un tasso di inflazione che possa temporaneamente salire oltre il 2%, senza aver fretta di alzare i tassi.Al momento, i tassi sui Treasuries a 10 anni scendono di 1 punto base circa allo 0,73%, dopo essere saliti nella giornata di ieri e dopo l'annuncio di Powell fino allo 0,75%, al record dallo scorso 17 giugno.I tassi trentennali sono lievemente in ribasso all'1,49%.