Russia dirà no a proposta taglio offerta Opec? Prezzi petrolio WTI e Brent affondano di oltre -4%

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2020 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Tonfo per i prezzi del petrolio, che affondano del 4% nel giorno in cui si riunirà l'Opec +, l'alleanza che comprende i paesi Opec e non Opec.Ieri i paesi dell'Opec guidati dall'Arabia Saudita hanno proposto un taglio dell'offerta ulteriore di 1,5 milioni di barili al giorno fino alla fine del 2020 (inizialmente si era parlato di tagli fino alla fine del secondo trimestre).I paesi non Opec, in questo scenario, dovrebbero contribuire con ulteriori tagli pari a 500.000 barili al giorno. Tuttavia sia la Russia che il Kazakistan hanno riferito, secondo quanto riporta la Cnbc, di non aver ancora accettato la proposta.I mercati scontano così il rischio che la cooperazione tra i due blocchi - Opec e non Opec - collassi, dopo gli interventi coordinati che vanno avanti dal 2016. E così, paventando il peggio, il prezzo del WTI scambiato a New York scivola del 4,4% a quota $43,86 al barile, mentre le quotazioni del Brent precipitano del 4,42%, a $47,78 al barile.