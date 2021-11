Royalty Pharma: il titolo della nuova scommessa di Buffett fa oltre +14%, focus su Visa e MasterCard dopo mossa Berkshire

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2021 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Royalty Pharma schizza di oltre il 14% in premercato a Wall Street, dopo la prova di fiducia arrivata da Berkshire Hathaway, la holding fondata da Warren Buffett.Dalla documentazione depositata presso le autorità competenti, è emerso infatti che Berkshire ha smobilizzato o ridotto alcune quote di investimenti, puntando invece su una società che detiene i diritti di autore sui medicinali prodotti da altre società farmaceutiche, ovvero su Royalty Pharma (RPRX).L'investimento effettuato è stato pari a $475 milioni. Buffett & Co hanno fatto shopping anche di una quota di $99 milioni nel retailer di decorazione dei pavimenti Floor & Decor Holdings. Le quotazioni del gruppo scattano di oltre +6,5% in premercato.I cambiamenti sono emersi dalle partecipazioni azionarie del colosso americano rilevate in data 30 settembre.Buffett ha azzerato invece la partecipazione in Merck, riducendo al contempo le partecipazioni detenute anche nelle aziende farmaceutiche AbbVie e Bristol-Myers e nei colossi delle carte di credito Visa e Mastercard.