Robinhood, APP trading sempre peggio in Borsa post Ipo: licenzierà 9% forza lavoro, titolo non trova pace

27 aprile 2022 - 12:28

Robinhood ha annunciato che taglierà la propria forza lavoro del 9%, nel bel mezzo di una tempesta perfetta che sta colpendo il titolo. L'annuncio è arrivato per voce dell'AD Vlad Tenev, nella giornata di ieri pomeriggio. Immediata la reazione del titolo, sceso di oltre il 5% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.Tenev ha motivato la decisione con la presenza di "ruoli e mansioni di lavoro duplicati" e dunque con la necessità di snellire lo staff.Lo scorso 31 dicembre Robinhood aveva indicato una forza lavoro composta da 3.800 dipendenti full-time.La promessa della piattaforma che deve il proprio successo soprattutto al trading scatenato delle meme stocks a inizio 2021 si è dissolta da mesi: basti pensare che il titolo viaggia attorno ai $10 dopo che nel luglio dello scorso anno era approdato a Wall Street al prezzo di collocamento dell'Ipo pari a 38 dollari.Non è certo un bel periodo per l'APP di trading tanto amata dai Millennials e dalla Generazione Z, in generale dai trader amatoriali.Recentemente Bloomberg ha fatto notare la crisi dell'APP mettendo in evidenza, tra le altre cose, il calo delnumero degli utenti attivi mensili e del fatturato medio per utente (ARPU).