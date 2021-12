Rivian: tonfo titolo fino a -10% dopo trimestrale post Ipo. Promessa EV costretta a tagliare stime produzione 2021

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2021 - 13:46

Rivian in caduta libera a Wall Street, dopo che la startup di veicoli elettrici che ha fatto quest'anno il suo debutto sul Nasdaq ha riportato i risultati del terzo trimestre, comunicando al contempo di aver tagliato l'outlook sulla produzione di auto. Il titolo, che ha perso fino a -10% nelle contrattazioni afterhours, perde in pre-mercato più del 7%.Nel terzo trimestre dell'anno, Rivian ha sofferto una perdita operativa di $776 milioni e una perdita netta di $1,23 miliardi.Il gruppo aveva previsto in precedenza una perdita operativa compresa tra $745 milioni e $795 milioni e una perdita netta tra $1,21 miliardi e $1,28 miliardi. I risultati si sono confermati dunque in linea con le previsioni della società.La perdita per azione è stata pari a $12,21 su un fatturato di $1 milione circa: gli analisti avevano previsto un risultato meno negativo, ovvero una perdita per azione di $5,52, a fronte di un giro d'affari di $1 milione.Tuttavia, Rivian ha anche detto di prevedere che non riuscirà a centrare il target di produzione fissato per il 2021 a 1.200 veicoli "di qualche centinaio di veicoli", sia per i problemi che hanno colpito la sua catena di approviggionamento che per le sfide in cui si è imbattuta nel produrre le batterie necessarie per il funzionamento dei suoi veicoli.Il gruppo gestito dal ceo RJ Scaringe ha confermato in ogni caso il piano per la costruzione di un nuovo impianto da $5 miliardi in Georgia, che dovrebbe diventare operativo nel 2024.Rivian ha reso noto inoltre che le prenotazioni totali dei suoi pick up R1T e dei suoi R1S SUV sono salite a 71.000 unità in data 14 dicembre, in crescita del 28% rispetto all'ultimo conteggio avvenuto a novembre, che aveva indicato 55.400 veicoli prenotati.La società ha detto che il risultato è stato migliore di quanto atteso.