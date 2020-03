Rally a Wall Street, futures testano il 'limit up del 5%'. Dow Jones +900 punti, si scommette su bazooka fiscale da $2 trilioni

Laura Naka Antonelli 24 marzo 2020 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Acquisti scatenati a Wall Street, con i futures sul Dow Jones Industrial Average che balzano fino a +930 punti, o del 5%, arrivando a toccare il "limit up" del 5% e dunque a essere sospese per eccesso di rialzo. In rally anche i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq. Occhio anche allo S&P 500 SPDR ETF, in crescita del 5,1% nelle contrattazioni di pre-mercato.Gli investitori scommettono sull'arrivo di un bazooka fiscale Usa anti-coronavirus dopo le indiscrezioni secondo cui il senatore Charles Schumer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin sarebbero vicini a un accordo per un valore di $2 trilioni. I negoziati sul bazooka proseguiranno nella giornata di oggi.Il rally segue la pessima seduta di ieri di Wall Street, con il Dow Jones precipitato di 582,05 punti, o del 3%, fino a scivolare al nuovo minimo in tre anni, proiettato a concludere il mese peggiore dal 1931.Lo S&P 500 è sceso del 2,9% a 2.237, chiudendo a un valore inferiore del 34% rispetto al record testato il mese scorso, in conclamata condizione di mercato orso.