Prosegue il sell sui Treasuries post Fed: tassi al 2,41%, nuovo record dal 2019

Laura Naka Antonelli 23 marzo 2022 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il sell off sui Treasuries Usa, con i rendimenti che testano nuovi massimi dal 2019. I tassi decennali hanno superato anche la soglia del 2,40%, continuando a scontare l'effetto delle dichiarazioni del numero uno della Fed, Jerome Powell, e salendo fino al 2,41%.In un intervento alla National Association for Business Economics, il numero uno della Federal Reserve ha detto che farà il possibile per garantire la stabilità dei prezzi.Powell ha detto che "il mercato del lavoro è molto solido, e l'inflazione è troppo alta". Di conseguenza, "prenderemo le misure necessarie per assicurare il ritorno della stabilità dei prezzi"."In particolare - ha continuato - se arriveremo alla conclusione che sarà appropriato procedere in modo più aggressivo, alzando i tassi sui fed funds più di 25 punti base nel corso di una o più riunioni, agiremo in tal senso. E se stabiliremo che ci sarà bisogno di adottare misure più restrittive, faremo anche questo".