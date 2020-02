Presto cura per coronavirus? Indiscrezioni da UK e da Cina mettono il turbo a futures Dow Jones +220 punti

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in rialzo sulla scia delle indiscrezioni che lasciano sperare in un vaccino contro il coronavirus prima dei tempi previsti. I futures sul Dow Jones Industrial Average futures sono balzati fino a +218 punti a 29.004; quelli sullo S&P 500 fanno +22,75 punti, o +0,7%, a 3.322. I contratti sul Nasdaq 100 avanzano di 76 punti, o +0,9%, a 9.435.75.Sky News ha riportato che il team di infezioni alle mucose e di immunologia dell'Imperial College London guidato dallo scienziato Robin Shattock ha fatto "una scoperta significativa" per ridurre i tempi necessari a rendere disponibile un vaccino contro il coronavirus.Rumor arrivano anche dalla Cina. In particolare l'emittente China Global Television Network, citando un rapporto del quotidiano Changjiang della Cina, ha riferito che i ricercatori della Zhejiang University avrebbero identificato due farmaci che potrebbero combattere il virus.