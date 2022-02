Pfizer prevede fatturato record 2022 con vaccini e pillola anti-Covid. Nel IV trim. utile più che quadruplicato oltre $3 MLD

Laura Naka Antonelli 8 febbraio 2022 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Il colosso farmaceutico aamericano Pfizer, produttore dei vaccini anti-Covid, ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con un utile, su base adjusted, più che quadruplicato a $3,39 miliardi, rispetto agli $847 milioni del quarto trimestre del 2020.Sempre su base adjusted, l'eps è stato pari a $1,08, molto meglio degli 87 centesimi per azione stimati dal consensus.Il fatturato è stato invece deludente, attestandosi a $23,84 miliardi, rispetto ai $24,12 miliardi attesi.Pur se inferiore alle attese, il giro d'affari è più che raddoppiato, grazie alle vendite del vaccino anti-Covid, che hanno assicurato un fatturato di $12,5 miliardi.Per il 2022 Pfizer prevede un fatturato record, grazie alla vendita dei vaccini anti-Covid stimata a $32 miliardi e alle vendite della pillola anti-Covid, attese per $22 miliardi.La pillola anti-Covid Paxlovid ha contribuito tra l'altro alle vendite di Pfizer in Usa, nel quarto trimestre del 2021, con 76 milioni di dollari.Da segnalare che la Food and Drug Administration (FDA - autorità di controllo sui medicinali e i beni alimentari) ha dato la sua approvazione all'utilizzo di emergenza della pillola lo scorso dicembre.Per il 2022, Pfizer prevede un fatturato compreso tra $98 miliardi e $102 miliardi, e un eps su base adjusted compreso tra 6,35 e 6,55 dollari per azione.Il titolo cede però in premercato il 3%, scontando il fatturato peggiore delle attese.