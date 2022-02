Pfizer-BionTech: verso approvazione vaccino per i bambini sotto i 5 anni negli Usa

Redazione Finanza 1 febbraio 2022 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Ilvaccino anti-Covid elaborato da Pfizer e BioNTech potrebbe ottenere il via libera per la somministrazione anche nei bambini sotto i 5 anni negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, l'approvazione da parte delle autorità americane potrebbe arrivare tra qualche settimana. L'ipotesi intanto galvanizza il titolo BioNTech che in avvio a Wall Street scatta in avanti di quasi il 5% (mentre a Francoforte l'azione segna un +6,7%). Poco mosso invece il titolo Pfizer che segna un rialzo dello 0,25% nei primi scambi a New York.