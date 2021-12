Peloton affonda fin oltre -11% a Wall Street. Credit Suisse falcia target price: più che dimezzato

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2021 - 15:22

Soffre oggi a Wall Street il titolo della società di attrezzi da fitness Peloton, considerato tra i titoli Winner del periodo della pandemia Covid-19.Nel 2020, con gli amanti del fitness e dello sport in generale costretti a rimanere a casa a causa del lockdown e delle varie misure di restrizione in stile stay home, l'azione Peloton era volata del 360% circa.Le quotazioni della società di indoor cycling hanno scontato chiaramente gli effetti del reopening dell'economia.Oggi il titolo è crollato in premercato fino a oltre -11%, per poi ridurre le perdite, a seguito del downgrade di Credit Suisse.Gli analisti del colosso bancario svizzero hanno tagliato la view sull'azione, sottolineando che il ritorno in palestra e altri cambiamenti nelle spese dei consumatori incideranno negativamente sulla redditività del gruppo.Il rating sul titolo Peloton è stato abbassato a "neutral" da "outperform", mentre il target price è stato più che dimezzato da $112 a $50.