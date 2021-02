Paura reflazione Usa, tassi Treasuries a 10 anni balzano oltre l'1,45%

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2021 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Continua il rialzo dei tassi sui Treasuries. I tassi sui Treasuries Usa a 10 anni superano anche la soglia dell' 1,45%, attestandosi al nuovo massimo dal 21 febbraio scorso, all'1,454%. I tassi sui Treasuries a 30 anni salgono al 2,312%. Ieri il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, è tornato a rassicurare i mercati sul rischio di un ritorno improvviso dell'inflazione negli Stati Uniti. "I rialzi dei prezzi una tantum non necessariamente alimentano l'inflazione", ha rassicurato Powell, ripetendo che i tassi rimarranno ai livelli attuali (attorno allo zero), fino a quando la Fed non avrà fatto "ulteriori significativi progressi" nel risollevare l'occupazione, qualcosa che "probabilmente richiederà un po' di tempo". Tuttavia, il trend dei tassi sui Treasuries indica come la paura della reflazione Usa sia ben lontana dall'essere stata domata.