Paura coronavirus manda al tappeto Borsa Usa. Dow Jones azzera guadagni ottobre con tonfo -650 punti

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2020 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

La paura del coronavirus manda al tappeto la borsa Usa. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre, il Dow Jones è crollato di 650,19 punti, o del 2,3%, a 27.685,38; lo S&P 500 è scivolato dell'1,9% a 3.400,97 e il Nasdaq Composite ha perso l'1,6% a 11.358,94 punti.Il sell off ha azzerato i guadagni che il Dow Jones aveva messo a segno dall'inizio di ottobre: non solo; per il Dow, è stato il tonfo più forte in un giorno dalla seduta dello scorso 3 settembre, e la prima chiusura dallo scorso 6 ottobre al di sotto della soglia dei 28.000 punti.Nei minimi intraday, l'indice dei titoli industriali è capitolato fino a -965,41 punti, o del 3,4%.I forti smobilizzi sono stati provocati dagli ultimi dati compilati dalla Johns Hopkins University, che hanno mostrato come i nuovi casi di COVID-19, negli Stati Uniti, siano saliti in media, su base giornaliera, di 68.767 unità negli ultimi sette giorni, un valore record.Soltanto nella giornata di domenica, sono stati riportati più di 60.000 nuovi casi di persone infettate. Il paese ha assistito inoltre a più di 83.000 nuove infezioni nelle giornate di venerdì e sabato.