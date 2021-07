Paura Covid torna ad azzannare rendimenti Treasuries, tassi decennali bucano anche soglia 1,22%

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Il timore per la diffusione della variante Delta che si sta propagando in tutto il mondo affossa i rendimenti dei Treasuries Usa. I tassi decennali Usa crollano al minimo in cinque mesi, bucando anche la soglia dell'1,25%, fino a capitolare anche sotto quota 1,21%.I tassi trentennali si allontanano ulteriormente dalla soglia del 2%, perdendo 9 punti all'1,84%.I tassi riflettono il timore che la crescita dell'economia, appena rimbalzata in tutto il mondo sulla scia delle campagne di vaccinazioni, venga frenata da eventuali possibili nuove misure di restrizione, sulla scia del nuovo balzo di casi Covid-19.