Paura Covid a Wall Street, timori variante Delta fanno capitolare il Dow Jones di oltre -650 punti

Laura Naka Antonelli 19 luglio 2021 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

(in aggiornamento)Prezzi del petrolio - in particolare del WTI - che bucano la soglia di $70 al barile, in perdita fin oltre -3,5%. Tassi decennali dei Treasuries Usa che capitolano anche sotto quota 1,22%, al minimo in cinque mesi. Azioni tramortite da pesanti sell off.La paura della variante Covid-19 azzoppa gli asset più rischiosi, alimentando gli acquisti su quelli considerati meno rischiosi, come i titoli di stato Usa.Il Dow Jones perde pochi minuti dopo l'inizio della sessione a Wall Street fino a -650 punti; lo S&P 500 e il Nasdaq Composite cedono l'1,2%.Negli Stati Uniti, i contagi sono tornati a salire questo mese, a causa del diffondersi della variante Delta tra i non vaccinati.Stando ai dati del CDC, nei sette giorni terminati venerdì scorso gli Usa hanno fatto fronte a una media di quasi 30.000 nuovi casi al giorno, in deciso rialzo rispetto alla media di 11.000 nuovi casi al giorno del mese scorso.Cedono così a Wall Street soprattutto i titoli da reopening, ovvero quelli che hanno beneficiato della riapertura delle economie come le azioni delle compagnie aeree: United Airlines perde quasi il 4%, in perdita di oltre il 3% e del 4% circa Delta e American Airlines.Con la variante Delta che si sta diffondendo ovunque nel mondo, perdono i titoli delle multinazionali del calibro di Caterpillar, Boeing (che cede quasi il 4%) e General Motors (-3,3%).Tra i titoli peggiori, anche quelli del settore oil ed energetici, come ConocoPhillips ed Exxon Mobil, in flessione del 3% circa. Le azioni pagano, oltre al timore di un nuovo rallentamento della domanda, che si verificherebbe sicuramente nel caso in cui il mondo intero ricorresse a nuove misure di lockdown, la decisione sulla produzione dei prossimi mesi annunciata finalmente dall'Opec+, dopo una serie di fumate nere."La produzione complessiva - si legge nel comunicato diramato ieri dall'Opec+ - sarà rivista al rialzo su base mensile, e a partire da agosto del 2021, di 400.000 barili al giorno, fino a liberare 5,8 milioni di barili al giorno. Nel dicembre del 2021 valuteremo gli sviluppi del mercato e la performance dei paesi partecipanti (all'Opec+)".L'associazione ha deciso anche che, a partire dal 1° maggio del 2022, diventeranno effettive le nuove soglie base da cui partire per effettuare i successivi aggiustamenti della produzione. A tal proposito, lo scoglio rappresentato dalle tensioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita è stato superato proprio con la fissazione di queste nuove soglie base.Si apre un'ennesima settimana intensa di questa stagione degli utili trimestrali Usa, con nove componenti del Dow Jones che diffonderanno i loro bilanci, così come 76 società quotate sullo S&P 500.In calendario, tra i tanti, i bilanci di United Airlines e American Airlines, Snap e Twitter, CSX, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Honeywell, IBM, Intel e Netflix.La scorsa settimana il Dow Jones e lo S&P 500 hanno ceduto rispettivamente lo 0,52% e lo 0,97%, mentre il Nasdaq Composite ha fatto di peggio, riportando una flessione dell'1,87%, concludendo così la settimana peggiore dal mese di maggio.Sempre la scorsa settimana dal fronte dei bilanci sono stati protagonisti i titoli delle banche più importanti degli Usa.In generale, gli analisti di BMO hanno fatto notare che, prima dell'inizio della stagione degli utili, 66 aziende quotate sullo S&P 500 hanno diffuso una guidance positiva sugli utili per il trimestre, al record da almeno il 2006."La stagione degli utili del secondo trimestre è arrivata e per le azioni Usa prevediamo un altro periodo di crescita stellare, con il tasso di crescita dell'eps dello S&P 500 ssu base annua pari al momento al 65,5%, ovvero al record dal quarto trimestre del 2009.