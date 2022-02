Novavax: titolo pronto a partire di slancio a Wall Street su esiti efficacia vaccino negli adolescenti

Valeria Panigada 11 febbraio 2022 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Novavax che potrebbe aprire la seduta a Wall Street in deciso rialzo in scia ai positivi risultati ottenuti dalle ultime ricerche sull'efficacia del suo vaccino negli adolescenti. Novavax ha infatti annunciato che il suo vaccino contro il Covid presenta un tasso di efficacia dell'80% negli adolescenti. I risultati provengono da uno studio clinico di fase 3 che ha avuto luogo quando il ceppo Delta del virus era dominante. La Food and Drug Administration sta attualmente esaminando la richiesta dell'azienda di ottenere l'autorizzazione per il suo vaccino a base di proteine ​​negli adulti. Il vaccino di Novavax è già stato autorizzato nel Regno Unito e in Europa. Intanto il titolo segna nella sessione pre-market di Wall Street un progresso del 2,8%.