Novavax: Ue firma contratto per 200 mln di dosi vaccino sperimentale anti-Covid, balzo del titolo

Redazione Finanza 4 agosto 2021 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Balzo del titolo Novavax a Wall Street. In una seduta intonata alla cautela, con gli indici statunitensi intorno alla parità, l'azione del gruppo biotecnologico Usa vola a quota 210 dollari con un salto di oltre il 10% (+11,4%). A sostenere gli acquisti è la notizia di un ordine del suo vaccino sperimentale contro il Covid da parte dell'Unione europea. Novavax ha infatti firmato con Bruxelles un contratto per la fornitura di 100 milioni di dosi del suo vaccino, con un'opzione per altri 100 milioni di dosi nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che il farmaco sarà stato approvato dall'Ema.