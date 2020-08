Non solo stock split di Apple, oggi parte anche frazionamento azionario di Tesla (5 a 1)

Laura Naka Antonelli 31 agosto 2020 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Oggi non ci sarà 'solo' lo stock split di Apple, con conseguente operazione di 'lifting' del Dow Jones: operazione, quest'ultima, resasi necessaria per riequilibrare la composizione del listino dei titoli industriali, che avrebbe visto ridotta in modo eccessivo l'incidenza del settore tecnologico.Oggi diventerà effettivo anche lo split azionario lanciato da Tesla, colosso delle auto elettriche fondato da Elon Musk, che ha annunciato l'operazione di frazionamento azionario lo scorso 11 agosto.Lo stock split, che sarà di 5 a 1, permetterà agli azionisti, fino alla scadenza di venerdì, di ricevere un dividendo di quattro azioni ordinarie aggiuntive per ogni azione Tesla detenuta.Queste nuove azioni saranno formalmente distribuite dopo la chiusura della sessione di venerdì stesso.Così come nel caso Apple, Tesla ha motivato la decisione affermando che lo stock split "renderà la proprietà dell'azione più accessibile ai dipendenti e agli investitori".In premercato, a Wall Street, il titolo Apple sale dello 0,84%, mentre Tesla guadagna quasi l'1,5%.