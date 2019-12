Nomura Global Economic Outlook: 'tassi Treasuries Usa rimarranno bassi, improbabile che tornino oltre 3%'

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2019 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

"I tassi di interesse di lungo termine sono bassi, e noi ci aspettiamo che rimarranno tali". E' quanto si legge nel report di Nomura "Global 2020 Economic Outlook", pubblicato oggi. Nomura si riferisce, in particolare, ai tassi dei Treasuries Usa."Crediamo che, entro la fine del 2021, i tassi sui Treasuries decennali saliranno dai loro livelli attuali al 2,05%. I tassi si confermeranno probabilmente più volatili di quanto atteso in precedenza. Se l'economia (Usa) dovesse rallentare, potrebbero scendere anche al di sotto del loro recente minimo dell'1,5%. In caso di una recessione moderata, i tassi viaggerebbero a nostro avviso attorno o al di sotto dell'1%. In ogni caso, riteniamo che sia improbabile che i rendimenti decennali (Usa) tornino al di sopra del record testato nel 2018, oltre il 3%, anche se l'economia dovesse performare bene nei prossimi anni. Questo giudizio riflette la nostra convinzione, secondo cui è probabile che persisteranno fattori strutturali che deprimeranno i tassi di interesse di lungo termine". Da segmalare che oggi i tassi sui Treasuries Usa a 10 anni viaggiano poco mossi attorno all'1,83%.