Nikola: bilancio soffre effetto COVID. Titolo affonda fino a -14% dopo rally +273% da inizio anno

Laura Naka Antonelli 5 agosto 2020 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Titolo Nikola in forte ribasso a Wall Street, dopo che il produttore di veicoli elettrici ha comunicato ieri una perdita di bilancio, relativa al secondo trimestre, più ampia delle attese.Le quotazioni del gruppo, che in premercato sono affondate del 14%, perdono ora l'11%, a $34,64 circa. La start up, quotata sul Nasdaq, ha reso noto al pubblico il bilancio trimestrale per la prima volta da quando è sbarcata in Borsa, rendendo noto di essere in linea con il piano che prevede il via alla produzione del suo veicolo a batteria elettrica (BEV) Nikola Tre, nel corso del quarto trimestre del 2021.Nikola ha precisato che sono in corso al momento, in Germania, i test di produzione sui Nikola Tre, che si concluderanno entro la fine del 2020.La fabbrica tedesca di Ulm dovrebbe essere in grado di produrre 10.000 camion elettrici l'anno, da consegnare negli Usa. Da segnalare che CNH, tramite Iveco, è partner di Nikola con cui lancerà il prossimo anno in Europa, per l'appunto, il suo Nikola Tre.Nel secondo trimestre del 2020, Nikola ha fatto i conti con gli effetti della pandemia da coronavirus, perdendo $86,6 milioni, o 33 centesimi per azione, rispetto alla perdita di $16,8 milioni per azione, o 6 centesimi per azione, dello stesso periodo dello scorso anno. La perdita per azione adjusted si è attestata a 16 centesimi, rispetto a una perdita GAAP di 13 centesimi attesa dal consensus.Da segnalare che il titolo Nikola è balzato di ben +273% quest'anno, rispetto al +2% dell'indice S&P 500 e il -6% del Dow Jones Industrial Average.