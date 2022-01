Netflix in rally a Wall Street dopo tonfo in settimana, Bill Ackman fa incetta di azioni per oltre $1 miliardo

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2022 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Titolo Netflix in rally in premercato dopo essere sceso del 30% nell'ultima settimana.A far scattare i buy sul titolo del colosso di streaming Usa è stata la notizia relativa alla decisione dell'investitore leggendario Bill Ackman, responsabile dell'hedge fund Pershing Square Capital Management, di acquistare azioni Netflix per un valore superiore a $1 miliardo.A partire da venerdì scorso 21 gennaio e nel corso dei giorni successivi, Pershing ha acquistato più di 3,1 milioni di titoli: fattore che, ha detto Ackman in una lettera inviata agli investitori dell'hedge fund, "ci ha resi tra i 20 principali azionisti" della società.Lo scorso venerdì il titolo Netflix è scivolato del 21,8%, dopo aver riportato una trimestrale deludente e aver diramato un outlook sui nuovi abbonamenti sconfortante.Per il titolo, il tonfo è stato il peggiore dal 25 luglio del 2012, ovvero in quasi dieci anni, quando le quotazioni affondarono del 25%.