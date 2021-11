Mps: titolo sospeso con calo teorico -5%, rientra in seduta ma ribasso rimane pesante. UniCredit -4%

Redazione Finanza 19 novembre 2021 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Mps sottoperforma i mercati azionari, di per sé già in preda alle vendite, dopo l'annuncio dell'Austria, che ha reso noto che rilancerà un lockdown in tutta la nazione per contenere di nuovo i contagi provocati dal virus. Nella giornata di ieri, la Germania ha annunciato la reintroduzione di ulteriori misure di restrizione a carico dei non vaccinati, dopo il boom di casi giornalieri al nuovo record di sempre, scatenato dalla quarta ondata della pandemia che ha travolto l'Europa intera.Il Ftse Mib è sotto pressione, in calo di oltre l'1%, con le banche che finiscono sotto il fuoco delle vendite. UniCredit è il titolo peggiore, con un ribasso superiore al 4%. Al di fuori del listino, Monte dei Paschi è finita in asta di volatilità con un tonfo del 5% teorico a 0,92 euro. Il titolo è rientrato poi nelle contrattazioni di borsa e al momento cede il 4% al di sopra di 0,93 euro.Tra le altre banche, Banco BPM scende del 2,80%, Bper fa -2,90%, Intesa SanPaolo -3,9%.