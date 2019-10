Morgan Stanley festeggia in Borsa il miglior terzo trimestre degli ultimi dieci anni

Alessandra Caparello 17 ottobre 2019 - 17:23

MILANO (Finanza.com)

Il miglior terzo trimestre degli ultimi dieci anni per Morgan Stanley La banca ha battuto le attese del consenso sia sul fronte dei ricavi che dell'EPS.Nel dettaglio la banca d’affari ha segnato un utile netto di 2,2 miliardi di dollari contro 2,1 miliardi dello stesso periodo di un anno fa e un utile per azione a 1,27 dollari, contro 1,17 del terzo trimestre 2018. I ricavi salgono a 10 miliardi contro i 9,9 di un anno prima.Ottima la performance della divisione Investment Management con net revenues pari a 764 milioni di dollari nel periodo (in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 653 milioni di dollari). “Abbiamo riportato risultati trimestrali solidi, nonostante il tipico rallentamento estivo e la volatilità dei mercati” ha dichiarato James P. Gorman, CEO di Morgan Stanley. “I ricavi hanno superato i 10 miliardi di dollari per il terzo trimestre consecutivo e abbiamo prodotto un ROE in linea con il nostro target range. La costanza della performance testimonia la stabilità del nostro modello di business. Rimaniamo impegnati a tenere sotto controllo i costi e siamo ben posizionati per perseguire le nostre iniziative di crescita" ha concluso.