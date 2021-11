Meno ansia Omicron, Wall Street futures rimbalzano con compagnie aeree e banche. Petrolio vola +5%

Laura Naka Antonelli 29 novembre 2021 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

I futures sul Dow Jones salgono di 190 punti circa, dopo che l'indice dei titoli industriali ha sofferto venerdì scorso la peggiore seduta dall'ottobre del 2020, crollando di 905 punti (-2,5%), sulla scia del panico variante sudafricana Omicron che ha attanagliato le borse globali.Lo S&P e il Nasdaq sono scivolati rispettivamente del 2,3% e del 2,2%. I futures sullo S&P 500 avanzano alle 14 circa ora italiana dello 0,80% a 4.632 punti, mentre quelli sul Nasdaq salgono dello 0,93% a 16.201 punti.Oggi voglia di ripresa nell'azionario globale. Rimbalzano soprattutto i titoli delle società del settore turismo e viaggi, i più colpiti dell'ultima sessione di Wall Street. In particolare i titoli delle compagnie aeree American, Delta e United airlines avanzano ciascuno di oltre il 2%. Bene anche Boeing.Il miglioramento del sentiment è confermato anche dal trend dei tassi dei Treasuries, con quelli decennali che riagguantano la soglia dell'1,5%.Il rialzo dei rendimenti fa bene alle banche: Bank of America, American Express e altri titoli finanziari sono tutti positivi.L'indice della paura, ovvero il VIX, retrocede del 13% dopo il balzo di venerdì, quando ha segnato un rally di quasi +52%.Focus anche sul recupero dei prezzi del petrolio. Dopo essere affondati fino a -13% nella sessione di venerdì, i futures sul Brent volano di oltre il 4% avvicinandosi a $76 al barile, mentre i futures sul WTI balzano di oltre il 5% attorno a $71,60 al barile.Intanto l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha avvertito che la variante Omicron rappresenta un rischio globale "molto elevato", e che in alcune aree il balzo delle infezioni da Covid provocate dalla variante potrebbe avere "conseguenze gravi".Detto questo, il mondo farmaceutico si sta già muovendo per produrre nuovi medicinali o vaccini anche contro le varianti del Covid-19.In particolare, stando a quanto riportato da Bloomberg, la società farmaceutica BioNTech starebbe iniziando a sviluppare un nuovo vaccino Covid adattato in modo da intercettare le nuove varianti.