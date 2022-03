Meme stocks: GameStop vola a Wall Street di oltre +12%, presidente Cohen fa incetta di nuove azioni

Laura Naka Antonelli 23 marzo 2022 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Boom in premercato a Wall Street per il titolo della meme stock GameStop, in rally di oltre il 12%. Le quotazioni volano dopo che, dalla documentazione della Sec è emerso che il presidente del gruppo retailer di videogame, Ryan Cohen, ha acquistato altre 100.000 azioni di GameStop, portando la propria partecipazione nel gruppo all'11,9% del capitale. Il titolo ieri ha chiuso in rally di oltre +30%.