La chiamata di Carlo Messina (Intesa SanPaolo) per blindare i BTP: 'risparmio italiani sostenga debito pubblico, crescita PIL sia una ossessione'

18 ottobre 2021

MILANO (Finanza.com)

Il numero uno di Intesa SanPaolo Carlo Messina invita gli italiani a canalizzare i loro risparmi verso il debito pubblico italiano e sottolinea l'importanza della crescita del Pil, affermando che deve essere una ossessione. Messina ha parlato in occasione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo che è stato siglato oggi: un accordo firmato da Messina e dal numero uno di Confindustria Carlo Bonomi, che metterà 150 miliardi di euro a disposizione delle imprese italiane per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo in un percorso congiunto basato sui 3 driver "Competetivita', Innovazione, Sostenibilità", fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr.In occasione dell'accordo, il numero uno di Intesa SanPaolo ha commentato, parlando dell'Italia, che "noi abbiamo un grado di dipendenza dalla Bce molto elevato e in uno scenario prospettico dobbiamo riprenderci i gradi di indipendenza che ogni Paese deve avere". Ovvero? "Il risparmio che c'è in Italia deve sostenere il debito pubblico italiano". E "non è una misura sovranista, ma un modo per mantenere margini di libertà strategici". Insomma, "dobbiamo cercare di destinare delle quote di risparmio italiano al finanziamento del debito pubblico e allo stesso tempo avere una crescita del Pil". Una crescita del Pil che sia sicuramente più solida rispetto ai numeri del passato precedente lo scoppio della pandemia Covid-19."Non possiamo permetterci di crescere a livelli tra 1,5% e 2% dal 2023, perchè se non cresceremo oltre il 2% avremo un problema con il debito pubblico, soprattutto quando non ci sarà più il volano della reputazione di Mario Draghi", ha spiegato Carlo Messina."Il nostro Paese registra una ripresa consistente e superiore rispetto alla media europea - ha puntualizzato l'AD di Intesa SanPaolo - Ora la vera sfida, anche alla base di questo accordo, è far sì che tale ripresa si consolidi nel tempo e sia diffusa, dando vita ad una economia strutturalmente più robusta, in grado di sostenere livelli di crescita del Pil stabilmente maggiori di quelli cui siamo abituati".