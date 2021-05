L'inflazione corre in Usa: boom anche per indice prezzi produzione, +6,2% ad aprile. Balzo record in 11 anni

Laura Naka Antonelli 13 maggio 2021 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione Usa sale molto più delle attese: lo ha dimostrato l'indice dei prezzi al consumo pubblicato ieri, lo dimostra l'indice dei prezzi alla produzione reso noto oggi.Nel mese di aprile l'indice PPI è balzato su base mensile dello 0,6%, il doppio rispetto al +0,3% atteso dal consensus. Su base annua, l'indice dei prezzi alla produzione è balzato del 6,2%, al ritmo più alto degli ultimi 11 anni, ovvero dal 2010, ben oltre il +4,2% stimato dal consensus.La componente core del dato, sempre su base annua, è cresciuta del 4,6%, al record dal 2014.Tornando all'indice dei prezzi al consumo reso noto nella sessione di ieri, il dato ad aprile è schizzato del 4,2% su base annua, ben oltre il +3,6% atteso dagli analisti, rispetto al +2,6% di marzo, e al ritmo più alto dal 2008.Su base mensile, il dato è balzato dello 0,8%, rispetto al +0,2% atteso e al +0,6% di marzo, riportando il rialzo mensile più forte dal 2009.Su base annua, escluse le componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni energetici e alimentari, il dato core è salito del 3%, oltre il +2,3% atteso e rispetto al +1,6% precedente.Su base mensile, il trend della componente core dell'indice dei prezzi al consumo è stato di un aumento dello 0,9%, ben oltre il +0,3% atteso, al ritmo più forte dall'aprile del 1982.Ieri la paura dell'inflazione ha fatto crollare il Dow Jones di 681 punti, o dell'1,99%, riportando la sessione peggiore da gennaio. Lo S&P 500 ha ceduto il 2,1%, soffrendo la flessione peggiore da febbraio, mentre il Nasdaq Composite è scivolato del 2,6%.C'è da dire che il boom dell'inflazione, negli States, si spiega con il cosiddetto 'base effects', ovvero con il fatto che, nell'aprile del 2020, con la pandemia Covid-19 negli Usa e le relative misure di lockdown varate dagli stati americani, l'inflazione era decisamente bassa.A tal proposito, si ritiene che il trend delle pressioni inflazionistiche rimarrà distorto su base annua per diversi mesi ancora, a causa dell'impatto della pandemia.Proprio per questo motivo, per ora la Federal Reserve di Jerome Powell non sembra preoccupata per l'inflazione.