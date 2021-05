L'Ark Innovation ETF di Cathie Wood paga tonfo Tesla (-6,4%): -35% dai massimi di febbraio

Laura Naka Antonelli 11 maggio 2021 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Brutta sessione, quella di ieri, per l'Ark Innovation ETF di Cathie Wood - tra gli ETF migliori del 2020 - che ha ceduto il 5%, scivolando al minimo da novembre. Il fondo ha pagato cara la sua esposizione al titolo Tesla, che rappresenta la sua scommessa più grande, e che ieri è capitolato di oltre il 6%.Ark Innovation ha perso quasi il 35% dal suo massimo recente, testato lo scorso 16 febbraio a $159,70. In particolare nella sessione di ieri - caratterizzata da importanti smobilizzi sull'hi-tech - l'ETF, oltre a Tesla (-6,4%), ha visto scendere altri titoli su cui è particolarmente esposto, come Teladoc Health -6,6%, Square -7,3% e Roku -4,9%. DraftKings è scivolata del 6,4% e Zillow ha ceduto il 5,1%.