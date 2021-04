Kansas City Southern: Canadian National Railway presenta offerta migliore di Canadian Pacific. Titolo boom +20%

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2021 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Titoli degli operatori ferroviari del Nord America in fermento: le quotazioni di Kansas City Southern balzano del 19% a Wall Street dopo che Canadian National Railway (CNI) ha presentato un'offerta di $325 per azioni in cash e azioni per l'operatore ferroviario, superando la proposta di $275 per azioni presentata il mese scorso da Canadian Pacific (CP).L'offerta totale di Canadian National Railway per l'acquisto di Kansas City Southern ha un valore di $33,7 miliardi, superiore a quello della rivale Canadian Pacific.La proposta per azione di $325 rappresenta inoltre un premio del 26,8% rispetto al valore a cui il titolo Kansas City Southern ha chiuso la seduta di ieri.Ancora, l'offerta di Canadian National Railway include 200 dollari per azione in contanti, rispetto alla componente in cash di $90 presentata da Canadian Pacific offer. Canadian National cede quasi l'8% in premercato, mentre Canadian Pacific sale di oltre +1%. Quest'ultima aveva puntato su Kansas City Souther per creare la prima rete ferroviaria che collegherebbe gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, che beneficerebbe della ripresa del commercio dell'era post Covid-19.