Inflazione Usa sotto controllo, Wall Street corre: Nasdaq +1,5%. Tra meme stocks boom Koss, titolo oltre +50%

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2021 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

A Wall Street sentiment positivo dopo la diffusione del dato relativo all'inflazione degli Stati Uniti misurata dall'indice dei prezzi al consumo. Il dato ha smorzato i timori su una imminente eventuale impennata del tasso di inflazione negli States, che i mercati hanno scontato nelle ultime sessioni a causa del forte rialzo, da inizio anno, dei tassi sui Treasuries. Il Dow Jones balza di 300 punti circa (+0,91% circa), a 32.126 punti; il Nasdaq sale dell'1,5% a 13.265 punti, mentre lo S&P 500 avanza dello 0,85% a 3.908 punti.Proprio il reflation trade ha scatenato la rotazione dai titoli growth come quelli delle Big Tech - che tanto hanno beneficiato del contesto di bassi tassi di interesse - affossando nelle ultime settimane il Nasdaq. Nasdaq che ha recuperato in modo importante proprio alla vigilia.Ieri gli acquisti sono scattati sui titoli delle Big Tech grazie alla ritirata dei rendimenti dei Treasuries, con quelli decennali che sono scesi di più di 5 punti base all'1,54%, dopo essere balzati fino all'1,62% nella sessione di lunedì, giorno anche in cui il listino tecnologico era scivolato in fase di correzione. Prima della diffusione dell'indice dei prezzi al consumo, i tassi decennali erano tornati a salire. Dopo il dato hanno ritracciato di nuovo, e al momento viaggiano attorno all'1,54%. Lo smorzarsi dei timori sull'inflazione fa bene al Nasdaq e ai titoli delle Big Tech e in generale dell'hi-tech. Focus sulle azioni che compongono il cosiddetto gruppo dei FANG o dei FAANG, ovvero Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet. Tutti i titoli sono in rialzo. Molto bene anche Tesla, che vola di oltre +6% dopo il boom della vigilia, superiore a +19%. Zoom Video registra un progresso di oltre +3%Tra gli altri titoli GameStop ancora oggetto di buy frenetici, schizza di oltre +12%. Koss fa ancora meglio, volando di oltre +50% mentre AMC Entertainment sale dell'8% circa.Su GameStop, il titolo del gruppo retailer di videogiochi, diventato un caso a gennaio in quanto oggetto di trading selvaggio da parte dei piccoli investitori utenti del forum Reddit, si avvia a riportare il trend rialzista più lungo degli ultimi sei mesi, e a estendere un rally che ha già raddoppiato il valore di mercato del gruppo.La capitalizzazione di mercato è balzata, di fatto, a $17 miliardi, con il titolo volato del 108% nell'ultima settimana.