Goodyear: tonfo del titolo (-22%) nonostante trimestrale sopra le attese, a pesare sono timori inflazione

11 febbraio 2022

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Goodyear a Wall Street. In una seduta con gli indici Usa contrastati intorno alla parità, l'azione del gruppo americano di penumatici segna una flessione di oltre il 22% sprofondando sotto area 17 dollari. A pesare sugli scambi non sono i risultati trimestrali, che hanno superato le attese, ma i prezzi alla produzione e al consumo. Goodyear ha infatti affermato di aspettarsi che le pressioni inflazionistiche persistano nei prossimi trimestri. Una tendenza che potrebbe erodere i suoi margini futuri.Il produttore di pneumatici ha registrato nel quarto trimestre del 2021 un utile netto di 553 milioni di dollari, ovvero 1,93 dollari per azione, contro un utile di 63 milioni di dollari, ovvero 27 centesimi per azione, dell'anno precedente. Su base adjusted, l'utile per azione si è attestato a 57 centesimi, superando di gran lunga il consenso (32 centesimi).