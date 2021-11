Goldman Sachs prevede crescita utili globali +8% in 2022, ritorno azionario globale dell'11% circa

Laura Naka Antonelli 17 novembre 2021 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

"Dopo la forte ripresa del 2021, prevediamo che gli utili globali saliranno dell'8% nel 2022, - in linea con il consensus - fattore che dovrebbe sostenere un anno ragionevolmente solido per i mercati azionari nel complesso, e contribuire a un nuovo mercato toro, sebbene a un ritmo minore". E' quanto si legge nell'outlook 2022 firmato dalla divisione di ricerca di Goldman Sachs sulla strategia dell'azionario Usa."I nostri target in ogni regione implicano un rialzo dell'11% circa dell'azionario globale, nel corso del 2022". Riguardo alla borsa Usa, Goldman Sachs prevede un rialzo del 9% per l'indice S&P 500 nel corso del 2022, fino a quota 5.100 punti.Così il team guidato da David Kostin, responsabile strategist per la divisione Usa, secondo cui il mercato toro, a Wall Street, continuerà:"La decelerazione della crescita economica, la politica monetaria più restrittiva della Fed, e l'aumento dei tassi reali suggeriscono che gli investitori dovranno aspettarsi ritorni al di sotto della media l'anno prossimo".Ma, "anche se saliranno, i tassi reali - riferimento ai tassi di interesse meno l'inflazione - rimarranno negativi, e le allocazioni degli investitori nell'azionario continueranno a testare valori record".