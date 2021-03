Goldman Sachs alza target tassi Treasuries a 10 anni. Per SocGen arriveranno al 2% entro fine 2021

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le proiezioni sui tassi dei Treasuries decennali per la fine del 2021 dall'1,5% precedente all'1,9%; simile il giudizio degli analisti di Société Générale, secondo cui i rendimenti Usa toccheranno la soglia del 2% entro la fine dell'anno, a causa del supporto fiscale, ovvero del piano di stimoli anti-Covid da $1,9 trilioni proposto dal presidente americano Joe Biden, che sta per diventare legge.Proprio il sì del Senato al piano, dopo quello della Camera dei Rappresentanti, ha portato i tassi dei titoli di stato Usa a salire di nuovo oltre la soglia dell'1,6% nelle contrattazioni di ieri, fino all'1,613%. I tassi hanno poi ritracciato e al momento viaggiano in calo attorno all'1,549%.