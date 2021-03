GameStop si conferma caso di Borsa con altre meme stocks: ancora valanga di buy

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2021 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

GameStop ancora oggetto di buy frenetici. Il titolo balza in premercato insieme ad altre meme stocks, come Koss e AMC Entertainment, anche se in misura decisamente maggiore. Il titolo del gruppo retailer di videogiochi, diventato un caso a gennaio in quanto oggetto di trading selvaggio da parte dei piccoli investitori utenti del forum Reddit, si avvia inoltre a riportare il trend rialzista più lungo degli ultimi sei mesi, e a estendere un rally che ha già raddoppiato il valore di mercato del gruppo.La capitalizzazione di mercato è balzata, di fatto, a $17 miliardi, con il titolo volato del 108% nell'ultima settimana.In premercato l'azione GameStop (GME) balza di oltre +13%, dopo essere balzata di quasi +27% nella sessione della vigilia.