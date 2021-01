GameStop: ondata di buy mette ko Melvin Capital, hedge fund chiude posizione short

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2021 - 13:11

Il forte rally che ha interessato i titoli GameStop e che è stato messo in moto dagli investitori retail ha costretto Melvin Capital a chiudere la posizione short accumulata sull'azione. Lo ha detto lo stesso gestore del fondo Gabe Plotkin, stando a quanto riporta il sito Cnbc.Nelle ultime sessioni, qualcuno aveva anche azzardato l'ipotesi di una bancarotta per l'hedge fund, a causa delle perdite ingenti legate alla sua scommessa short su GameStop, e dopo che Citadel e Point72 avevano iniettato una cifra vicina a $3 miliardi nel fondo, al fine di sostenerne la liquidità.Nelle contrattazioni del premercato, il titolo GameStop balza di oltre +37%, dopo essere volato di quasi +93% nella sessione della vigilia.Le quotazioni sono balzate fino a +60% circa nelle contrattazioni afterhours complice un tweet di Elon Musk, fondatore del gruppo Tesla, che ha commentato il balzo dell'azione su Twitter con un semplice termine: "Gamestonk!!", con tanto di link che ha rimandatp al forum online Reddit, per la precisione alla sezione wallstreetbets.Da segnalare che il termine "stonk", in gergo, si riferisce a quei titoli che continuano a salire senza che ci sia una ragione fondamentale che avalli l'ondata rialzista.