GameStop colpita ancora da sell, -24% in premercato. Male anche argento dopo #silversqueeze

2 febbraio 2021

Si sta per spegnere la febbre sul titolo GameStop? Dopo il tonfo del 30,77% della sessione di ieri il titolo capitola ancora nelle contrattazioni del premercato di Wall Street lasciando sul terreno più del 24%, a $171 circa. In flessione anche i volumi di scambio, che scendono al valore più basso dallo scorso 20 gennaio, stando a quanto riportato da FactSet.Si spegne anche la febbre che ieri ha interessato i prezzi dell'argento, complice sempre la valanga di buy scatenata dagli investitori retail dal forum online Reddit, che stavolta si è tradotta nel fenomeno chiamato #shortsqueeze.I prezzi spot dell'argento sono scesi di oltre il 4% a $27,66 l'oncia, dopo aver testato ieri la soglia psicologica di $30 per la prima volta dal 2013, volando così al record degli ultimi otto anni.