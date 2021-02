GameStop, ci risiamo? Titolo vola di oltre +100% a Wall Street dopo news Cfo

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2021 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Nuovo boom del titolo GameStop, che è balzato di oltre +100% nella sessione di mercoledì, sospeso anche per eccesso di rialzo a mezz'ora dalla fine della sessione di Wall Street.Il titolo ha terminato la seduta con un balzo del 103,9% dopo la notizia del rimpasto dei vertici della società retail di videogiochi.Le azioni erano state prese d'assalto, lo scorso mese, dalla carica di buy partita dai trader di Reddit, che avevano lanciato una crociata contro le scommesse short degli hedge fund, alimentando un boom di short squeeze.Ieri Gametop ha annunciato le dimissioni del direttore finanziario Jim Bell, il prossimo 26 marzo. Le dimissioni non sarebbero state volontarie, ma decise piuttosto da Ryan Cohen, co-fondatore del gruppo Chewy che ha investito in GameStop, al fine di accelerare la transizione online della società.Proprio l'ingresso di Cohen nel board aveva alimentato il boom di interesse da parte dei trader iscritti al forum online Reddit.Il titolo GameStop ha continuato a segnare un poderoso rally nelle contrattazioni afterhours, volando di oltre l'83%. Ieri sono salite in modo sostenuto anche AMC Entertainment +22% e Koss +57%, altre due azioni che erano state prese di mira dagli investitori retail di Reddit.