GameStop -13% dopo bilancio. L'AD promette trasformazione in 'gruppo hi-tech ossessionato dai clienti'

Laura Naka Antonelli 24 marzo 2021 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Titolo GameStop sotto pressione a Wall Street, dopo che la società retailer di videogiochi, oggetto delle ondate di buy da parte della comunità di Reddit a inizio anno, ha reso noti i propri risultati di bilancio.Il gruppo ha annunciato di aver concluso il suo quarto trimestre fiscale terminato il 30 gennaio scorso con vendite nette di $2,1 miliardi, in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e lievemente al di sotto dei $2,2 miliardi che il consensus di Wall Street aveva previsto, stando ai dati di Refinitiv.Gli utili netti si sono attestati a $80,5 milioni, o $1,19 per azione su base diluted, ben al di sotto delle proiezioni deli analisti, ma in miglioramento rispetto ai $21 milioni di utili netti guadagnati nel quarto trimestre fiscale dello scorso anno.Nella call con gli azionisti, il ceo di GameStop ha detto di puntare a cambiamenti tesi a trasformare la società in un "gruppo tecnologico ossessionato dai clienti che fa felici i gamers".Il gruppo non ha fatto riferimento alla febbre esplosa sul titolo da Reddit: febbre che è diventata un caso non solo a Wall Street ma in tutto il mondo. Nel solo mese di gennaio, GameStop è volato del 1.600%.In un documento depositato alla Sec, la società ha detto di star considerando l'idea di raccogliere capitale attraverso una vendita di azioni per finanziare la sua trasformazione. In pre-mercato il titolo segna un tonfo del 13% circa.