Futures in rialzo dopo crollo record a Wall Street (Dow Jones in picchiata, -1861 punti)

Laura Naka Antonelli 12 giugno 2020 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa positivi, gli indici azionari americani tentano di riprendersi dalla peggiore sessione dal 16 marzo scorso.I future sul Dow Jones Industrial Average salgono di 355 punti, indicando un avvio di seduta per il listino in rialzo di 395 punti.Anche i contratti sullo S&P 500 e il Nasdaq-100 futures preludono a un inizio di sessione positivo per i due indici.Ieri bagno di sangue a Wall Street: l'indice S&P 500 è scivolato di 188,04 punti (-5,89%), a 3002,10 punti, dopo aver testato un minimo intraday a 2999,49 punti. Il massimo intraday è stato pari a 3.123,53 punti.Il Nasdaq è capitolato di 527,62 punti (-5,27%), a 9.492,72 punti, appena al di sopra del minimo della sessione, a 9.491,30 punti. Il massimo intraday è stato pari a 9868,02 punti. L'indice Dow Jones è scivolato di 1861,82 punti (-6,9%), a 25.128,13 punti, dopo aver toccato in minimo intraday a 25.082,72 punti e un massimo intraday a 26.294,08 punti.Il Dow Jones ha chiuso al minimo dallo scorso 27 maggio, perdendo terreno, insieme allo S&P 500, per la terza sessione consecutiva.In generale, il giovedì nero è stato il peggior giorno per i principali indici azionari dal 16 marzo scorso.