Futures Usa positivi, ma S&P e Nasdaq confermano correzione. Indice paura Vix a record ottobre 2020

28 gennaio 2022

Futures Usa positivi, dopo la chiusura negativa di Wall Street, che ha confermato la fase di correzione in cui sono entrati sia il Nasdaq che lo S&P 500.In particolare, il Nasdaq viaggia a un valore inferiore del 17,6% rispetto al massimo testato a novembre, mentre lo S&P 500 è al di sotto del suo precedente record del 10,2%.La settimana è destinata chiudersi in rosso per la borsa Usa: con il Dow Jones orientato a chiudere in territorio negativo per la quarta settimana consecutiva, in calo dello 0,3%. Su base settimanale lo S&P 500 ha perso l'1,62% mentre il Nasdaq ha segnato un calo dell'1,4%, e si appresta a chiudere in rosso per la quinta settimana negativa.Nella sessione di ieri, il Dow Jones ha chiuso piatto, con una variazione negativa pari a -0,02% a 34.160,78 punti; il Nasdaq è sceso dell'1,40% a 13.352,78 punti, mentre lo S&P 500 ha segnato un ribasso dello 0,54% a 4.326,51 punti.Focus sull'indice della paura, il Cboe Volatility Index (VIX), termometro della volatilità dei mercati, volato in settimana al record dall'ottobre del 2020, oltre la soglia dei 30 punti.I futures Usa sono positivi, con quelli sul Dow Jones che balzano di 168 punti, quelli sullo S&P 500 che fanno +0,67% e quelli sullo S&P in rialzo dell'1,22%.Market mover principale dei mercati è stata la riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che ha reso noto che, "con l'inflazione ben superiore al 2% e un mercato del lavoro solido, la Commissione prevede che sarà presto appropriato alzare il range del target per i tassi sui fed funds".Il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha poi sottolineato che "siamo d'accordo sul fatto di alzare i tassi a marzo" e che, riguardo alla riduzione del bilancio o anche Quantitative Tightening, "potremmo muoverci prima e più velocemente" rispetto a quanto previsto in precedenza. D'altronde, ha rimarcato Powell, "i miglioramenti del mercato del lavoro sono diffusi e significativi" e i "rischi sull'inflazione rimangono rivolti verso l'alto".Prima dell'avvio della giornata di contrattazioni, è stato pubblicato il dato relativo al Pil Usa del quarto trimestre del 2021, salito del 6,9% su base annua, ben oltre le attese di una espansione pari a +5,5%, a dispetto dei timori legati a Omicron.Il 2021 si chiude così per gli Stati Uniti con un corposo +5,7%, ossia il miglior ritmo di crescita dal lontano 1984.