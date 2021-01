Futures Usa positivi dopo boom Nasdaq: oltre +43% nell'anno del Covid, record guadagni dal 2009

Laura Naka Antonelli 4 gennaio 2021 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari di Wall Street positivi, dopo la chiusura al rialzo nel 2020 per la borsa Usa.I futures sul Dow Jones salgono dello 0,6% circa, in crescita di 186 punti circa; quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,5%, mentre quelli sul Nasdaq 100 guadagnano lo 0,4%.Sia il Dow Jones che lo S&P 500 hanno chiuso l'ultima sessione del 2020, lo scorso giovedì, a valori record di chiusura. Il Dow Jones ha completato l'anno con un balzo del 7,3%, mentre lo S&P 500 è volato del 16,3%.Entrambi gli indici azionari, in corrispondenza dei minimi dell'anno toccati subito dopo i primi alert sull'emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19, avevano riportato perdite fin oltre -30%, prima di recuperare terreno.La star di Wall Street è stata comunque il Nasdaq Composite: l'indice è volato nel 2020 del 43,6%, riportando il guadagno su base annua più forte dal 2009.Tra i titoli osservati speciali nella sessione odierna, la prima del 2021, Tesla, che in premercato sale del 3% circa, dopo aver comunicato nella giornata di sabato di aver consegnato nell'ultimo trimestre 180.570 auto elettriche, al di sopra delle stime del consensus.Tuttavia, nell'intero 2020 Tesla ha consegnato 499.550 veicoli, deludendo -seppur di poco -la sua guidance più recente, che prevedeva la consegna di 500.000 unità.